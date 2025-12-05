Каталог компаний
Aryaka Networks
Aryaka Networks Архитектор решений Зарплаты

Средняя общая компенсация Архитектор решений in United States в Aryaka Networks составляет от $235K до $322K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Aryaka Networks. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$255K - $302K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$235K$255K$302K$322K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Aryaka Networks?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в Aryaka Networks in United States составляет $322,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Aryaka Networks для позиции Архитектор решений in United States составляет $235,200.

