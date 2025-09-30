Каталог компаний
ARRK
ARRK Инженер-программист Зарплаты в Munich Metro Region

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Munich Metro Region в ARRK составляет €79.1K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ARRK. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
ARRK
Embedded Systems Software Developer
Munich, BY, Germany
Общая сумма в год
€79.1K
Уровень
Developer
Оклад
€79.1K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
10 Лет
Какие карьерные уровни в ARRK?

€142K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at ARRK in Munich Metro Region sits at a yearly total compensation of €120,470. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ARRK for the Инженер-программист role in Munich Metro Region is €79,141.

Другие ресурсы