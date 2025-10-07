Каталог компаний
Arm
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • DevOps-инженер

Arm DevOps-инженер Зарплаты

Компенсация DevOps-инженер in United Kingdom в Arm составляет £117K за year для Grade 4. Медианный yearный компенсационный пакет in United Kingdom составляет £91.2K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Arm. Последнее обновление: 10/7/2025

Средняя Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Grade 2
Graduate Engineer(Начальный уровень)
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 3
Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
Senior Engineer
£117K
£78.4K
£34.7K
£3.9K
Grade 5
Staff Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Arm Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для DevOps-инженер в Arm in United Kingdom составляет £145,436 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Arm для позиции DevOps-инженер in United Kingdom составляет £108,113.

Другие ресурсы