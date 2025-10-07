Компенсация ASIC Engineer in United States в Arm составляет от $168K за year для Graduate Hardware Engineer до $371K за year для Principal Hardware Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $315K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Arm. Последнее обновление: 10/7/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Graduate Hardware Engineer
$168K
$132K
$23.5K
$12.5K
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$188K
$147K
$25.3K
$15.4K
Staff Hardware Engineer
$268K
$187K
$60.5K
$21K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Arm Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)