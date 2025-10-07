Компенсация ASIC Engineer in Greater Cambridge Area в Arm составляет от £71.1K за year для Hardware Engineer до £187K за year для Principal Hardware Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Cambridge Area составляет £110K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Arm. Последнее обновление: 10/7/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Graduate Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£111K
£70.4K
£38K
£2.6K
Staff Hardware Engineer
£133K
£92.5K
£36.7K
£3.5K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Arm Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)