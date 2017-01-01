Каталог компаний
Aquapharm
    О компании

    Aquapharm manufactures and supplies specialty chemicals, such as phosphonates, polymers, and biodegradable chelating agents, designed to improve efficiency and productivity in various industries.

    aquapharm-india.com
    Веб-сайт
    1974
    Год основания
    300
    Количество сотрудников
    $10M-$50M
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

