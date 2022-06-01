Справочник компаний
AppsFlyer
Работаете здесь? Заявить о своей компании

AppsFlyer Зарплаты

Диапазон зарплат AppsFlyer варьируется от $29,470 в общей компенсации в год для Успех клиента на нижнем конце до $269,593 для Технический руководитель программы на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. AppsFlyer. Последнее обновление: 8/13/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $133K

Бэкенд-инженер

Руководитель отдела разработки
Median $144K
Бизнес-аналитик
$95.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Успех клиента
$29.5K
Аналитик данных
$85.3K
Специалист по данным
$141K
Отдел кадров
$85.4K
Маркетинг
$54K
Дизайнер продукта
$85.4K
Менеджер по продукту
$109K
Менеджер программы
$125K
Рекрутер
$147K
Продажи
$121K
Технический руководитель программы
$270K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В AppsFlyer Гранты акций/долей подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы взаимодействовать с сотрудниками различных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Посетить сейчас!

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в AppsFlyer, — это Технический руководитель программы at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $269,593. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в AppsFlyer, составляет $115,012.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для AppsFlyer

Связанные компании

  • PLANOLY
  • MOLOCO
  • Button
  • Kochava
  • Intercom
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы