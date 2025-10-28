Компенсация Продукт-менеджер in Germany в AppLovin составляет €102K за year для Senior Product Manager 2. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах AppLovin. Последнее обновление: 10/28/2025
Средняя общая компенсация
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
100%
ГОД 1
В AppLovin RSUs подлежат 1-летнему графику вестинга:
100% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежеквартально)