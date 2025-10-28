Каталог компаний
AppLovin
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продукт-менеджер

  • Все зарплаты Продукт-менеджер

AppLovin Продукт-менеджер Зарплаты

Компенсация Продукт-менеджер in Germany в AppLovin составляет €102K за year для Senior Product Manager 2. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах AppLovin. Последнее обновление: 10/28/2025

Средняя общая компенсация

€92.9K - €108K
Germany
Типичный диапазон
Возможный диапазон
€81.9K€92.9K€108K€119K
Типичный диапазон
Возможный диапазон
Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Посмотреть 4 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

График вестинга

100%

ГОД 1

Тип акций
RSU

В AppLovin RSUs подлежат 1-летнему графику вестинга:

  • 100% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежеквартально)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продукт-менеджер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в AppLovin in Germany составляет €118,890 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в AppLovin для позиции Продукт-менеджер in Germany составляет €81,924.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в AppLovin не найдены

Похожие компании

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Все компании ➜

Другие ресурсы