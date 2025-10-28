Каталог компаний
AppLovin
AppLovin Продукт-дизайнер Зарплаты

Средняя общая компенсация Продукт-дизайнер in Canada в AppLovin составляет от CA$61.5K до CA$89.2K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах AppLovin. Последнее обновление: 10/28/2025

Средняя общая компенсация

CA$69.7K - CA$81K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
CA$61.5KCA$69.7KCA$81KCA$89.2K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

100%

ГОД 1

Тип акций
RSU

В AppLovin RSUs подлежат 1-летнему графику вестинга:

  • 100% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-дизайнер в AppLovin in Canada составляет CA$89,242 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в AppLovin для позиции Продукт-дизайнер in Canada составляет CA$61,494.

