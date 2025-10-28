Каталог компаний
AppLovin
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Аналитик данных

  • Все зарплаты Аналитик данных

AppLovin Аналитик данных Зарплаты

Средняя общая компенсация Аналитик данных in Germany в AppLovin составляет от €72K до €105K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах AppLovin. Последнее обновление: 10/28/2025

Средняя общая компенсация

€82.7K - €94.3K
Germany
Типичный диапазон
Возможный диапазон
€72K€82.7K€94.3K€105K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Аналитик данных заявок в AppLovin чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

График вестинга

100%

ГОД 1

Тип акций
RSU

В AppLovin RSUs подлежат 1-летнему графику вестинга:

  • 100% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежеквартально)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Аналитик данных предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик данных в AppLovin in Germany составляет €104,923 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в AppLovin для позиции Аналитик данных in Germany составляет €72,023.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в AppLovin не найдены

Похожие компании

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Все компании ➜

Другие ресурсы