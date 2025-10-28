Каталог компаний
AppLovin
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Развитие бизнеса

  • Все зарплаты Развитие бизнеса

AppLovin Развитие бизнеса Зарплаты

Компенсация Развитие бизнеса in Vietnam в AppLovin составляет ₫2.51B за year для Senior Business Development Manager. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах AppLovin. Последнее обновление: 10/28/2025

Средняя общая компенсация

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Типичный диапазон
Возможный диапазон
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Типичный диапазон
Возможный диапазон
Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Посмотреть 4 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни
Block logo
+₫1.52B
Robinhood logo
+₫2.33B
Stripe logo
+₫523.28M
Datadog logo
+₫915.74M
Verily logo
+₫575.61M
Don't get lowballed

График вестинга

100%

ГОД 1

Тип акций
RSU

В AppLovin RSUs подлежат 1-летнему графику вестинга:

  • 100% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежеквартально)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Развитие бизнеса предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Развитие бизнеса в AppLovin in Vietnam составляет ₫2,988,975,360 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в AppLovin для позиции Развитие бизнеса in Vietnam составляет ₫2,134,982,400.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в AppLovin не найдены

Похожие компании

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Все компании ➜

Другие ресурсы