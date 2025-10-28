Компенсация Менеджер по разработке ПО in United States в Apple составляет от $379K за year для M1 до $1.42M за year для D1. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $541K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Apple. Последнее обновление: 10/28/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
M1
$379K
$219K
$134K
$26.7K
M2
$552K
$271K
$236K
$44.5K
M3
$800K
$309K
$420K
$70.9K
D1
$1.42M
$354K
$901K
$163K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Apple RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (12.50% раз в полгода)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% раз в полгода)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (12.50% раз в полгода)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (12.50% раз в полгода)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Apple RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)