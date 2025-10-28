Каталог компаний
Apple
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

Apple Программный инженер Зарплаты

Компенсация Программный инженер in United States в Apple составляет от $173K за year для ICT2 до $744K за year для ICT6. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $345K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Apple. Последнее обновление: 10/28/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
ICT2
Junior Software Engineer(Начальный уровень)
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
Software Engineer
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
Senior Software Engineer
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Apple RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (12.50% раз в полгода)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Apple RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Включенные должности

iOS-разработчик

Инженер мобильной разработки

Frontend-разработчик

Инженер машинного обучения

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Сетевой инженер

QA-инженер

Инженер данных

Продакшн-инженер

Инженер безопасности ПО

DevOps-инженер

SRE-инженер

VR-разработчик

Системный инженер

Разработчик видеоигр

Адвокат разработчиков

Научный сотрудник

Инженер встроенных систем

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Apple in United States составляет $744,057 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Apple для позиции Программный инженер in United States составляет $337,000.

Другие ресурсы