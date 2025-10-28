Компенсация Программный инженер in United States в Apple составляет от $173K за year для ICT2 до $744K за year для ICT6. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $345K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Apple. Последнее обновление: 10/28/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
ICT2
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Apple RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (12.50% раз в полгода)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% раз в полгода)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (12.50% раз в полгода)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (12.50% раз в полгода)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
