Компенсация Инженер по аппаратному обеспечению in United States в Apple составляет от $176K за year для ICT2 до $674K за year для ICT6. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $325K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Apple. Последнее обновление: 10/28/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
ICT2
$176K
$145K
$22.4K
$8.4K
ICT3
$244K
$173K
$56.1K
$14.9K
ICT4
$324K
$200K
$101K
$23.4K
ICT5
$494K
$251K
$198K
$44.7K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Apple RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (12.50% раз в полгода)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% раз в полгода)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (12.50% раз в полгода)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (12.50% раз в полгода)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Apple RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
Включенные должностиПредложить новую должность