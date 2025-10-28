Apple Инженер по аппаратному обеспечению Зарплаты

Компенсация Инженер по аппаратному обеспечению in United States в Apple составляет от $176K за year для ICT2 до $674K за year для ICT6. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $325K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Apple. Последнее обновление: 10/28/2025

Средняя Компенсация по Уровень Добавить данные Сравнить уровни

Название уровня Общая сумма Базовая Акции (/yr) Премия ICT2 Junior Hardware Engineer $176K $145K $22.4K $8.4K ICT3 Hardware Engineer $244K $173K $56.1K $14.9K ICT4 Senior Hardware Engineer $324K $200K $101K $23.4K ICT5 $494K $251K $198K $44.7K Посмотреть 2 Больше уровней

+ $45K + $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Последние данные о зарплатах

​ Фильтр таблицы Подписаться Добавить Добавить зарплату Добавить компенсацию

Компания Местоположение | Дата Название уровня Тег Опыт работы (лет) Общий / В компании Общая компенсация ( USD ) Оклад | Акции (год) | Премия Данные о зарплатах не найдены Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Получать уведомления о новых зарплатах Экспорт данныхПосмотреть вакансии

HR / Рекрутинг? Создайте интерактивное предложение

График вестинга Основной Альтернативный 1 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Apple RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 12.50 % раз в полгода )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 12.50 % раз в полгода )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 12.50 % раз в полгода )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 12.50 % раз в полгода ) 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Apple RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

Какой график вестинга в Apple ?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту Подписаться на проверенные Инженер по аппаратному обеспечению предложения . Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше → Введите ваш email Введите ваш email Подписаться Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности Предложить новую должность