Apple
Apple Дата-сайентист Зарплаты

Компенсация Дата-сайентист in United States в Apple составляет от $122K за year для ICT2 до $488K за year для ICT5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $246K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Apple. Последнее обновление: 10/28/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
ICT2
Junior Data Scientist
$122K
$113K
$8.2K
$417
ICT3
Data Scientist
$224K
$168K
$41.8K
$14.5K
ICT4
Senior Data Scientist
$319K
$201K
$96.7K
$21.7K
ICT5
$488K
$269K
$194K
$25.7K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Apple RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (12.50% раз в полгода)

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в Apple in United States составляет $488,136 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Apple для позиции Дата-сайентист in United States составляет $248,000.

