Appian
  • Архитектор решений

  • Облачный архитектор

Appian Облачный архитектор Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Облачный архитектор in United States в Appian составляет $185K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Appian. Последнее обновление: 11/11/2025

Медианный пакет
company icon
Appian
Solution Architect
West McLean, VA
Общая сумма в год
$185K
Уровень
Solution Architect 2
Оклад
$163K
Stock (/yr)
$12K
Бонус
$10K
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в Appian?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
График вестинга

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акций
RSU

В Appian RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга:

  • 20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 4th-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 5th-ГОД (20.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Облачный архитектор в Appian in United States составляет $242,500 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Appian для позиции Облачный архитектор in United States составляет $172,400.

Другие ресурсы