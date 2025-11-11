Каталог компаний
Appian
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Full-Stack разработчик

  • Chennai Metropolitan Area

Appian Full-Stack разработчик Зарплаты в Chennai Metropolitan Area

Компенсация Full-Stack разработчик in Chennai Metropolitan Area в Appian составляет ₹2.76M за year для Software Engineer 2. Медианный yearный компенсационный пакет in Chennai Metropolitan Area составляет ₹2.76M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Appian. Последнее обновление: 11/11/2025

Средняя Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Software Engineer 1
(Начальный уровень)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Посмотреть 3 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

График вестинга

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акций
RSU

В Appian RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга:

  • 20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 4th-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 5th-ГОД (20.00% ежегодно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный инженер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Full-Stack разработчик в Appian in Chennai Metropolitan Area составляет ₹5,060,360 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Appian для позиции Full-Stack разработчик in Chennai Metropolitan Area составляет ₹2,827,564.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Appian не найдены

Похожие компании

  • AppFolio
  • Roper Technologies
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Appen
  • Все компании ➜

Другие ресурсы