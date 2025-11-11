Средняя общая компенсация Технический бухгалтер in United States в Appian составляет от $92.4K до $129K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Appian. Последнее обновление: 11/11/2025
Средняя общая компенсация
Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В Appian RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга:
20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 4th-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 5th-ГОД (20.00% ежегодно)