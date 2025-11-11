Каталог компаний
Appian Технический бухгалтер Зарплаты

Средняя общая компенсация Технический бухгалтер in United States в Appian составляет от $92.4K до $129K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Appian. Последнее обновление: 11/11/2025

Средняя общая компенсация

$99K - $117K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$92.4K$99K$117K$129K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акций
RSU

В Appian RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга:

  • 20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 4th-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 5th-ГОД (20.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Технический бухгалтер в Appian in United States составляет $128,700 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Appian для позиции Технический бухгалтер in United States составляет $92,400.

