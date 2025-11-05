Компенсация Программный инженер in Greater Montreal в AppDirect составляет от CA$83K за year для P1 до CA$145K за year для P4. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Montreal составляет CA$110K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах AppDirect. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
CA$124K
CA$118K
CA$2.4K
CA$3.4K
P4
CA$145K
CA$136K
CA$465.5
CA$9.3K
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В AppDirect Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)