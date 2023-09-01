Каталог компаний
Apna
Apna Зарплаты

Зарплата Apna варьируется от $3,449 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $113,184 для Дата-сайентист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Apna. Последнее обновление: 11/14/2025

Программный инженер
Median $48.2K
Продукт-менеджер
Median $48.6K
Менеджер бизнес-операций
$39.7K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Бизнес-аналитик
$9.9K
Обслуживание клиентов
$3.4K
Дата-сайентист
$113K
Продукт-дизайнер
$16.5K
Менеджер технических программ
$20.3K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Apna — Дата-сайентист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $113,184. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Apna составляет $29,993.

