Медианный компенсационный пакет Backend-разработчик in United States в Apexon составляет $140K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Apexon. Последнее обновление: 11/11/2025

Медианный пакет
company icon
Apexon
Lead Data Engineer
Dallas, TX
Общая сумма в год
$140K
Уровень
L5
Оклад
$130K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$10K
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Apexon?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Backend-разработчик в Apexon in United States составляет $162,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Apexon для позиции Backend-разработчик in United States составляет $138,000.

