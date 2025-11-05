Каталог компаний
Apexon
  Mumbai Metropolitan Region

Apexon Программный инженер Зарплаты в Mumbai Metropolitan Region

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Mumbai Metropolitan Region в Apexon составляет ₹1.29M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Apexon. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
Apexon
Backend Software Engineer
Mumbai, MH, India
Общая сумма в год
₹1.29M
Уровень
JL6A
Оклад
₹1.29M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
3 Лет
Какие карьерные уровни в Apexon?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Включенные должности

Предложить новую должность

Backend-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Apexon in Mumbai Metropolitan Region составляет ₹2,905,984 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Apexon для позиции Программный инженер in Mumbai Metropolitan Region составляет ₹713,107.

Похожие компании

Другие ресурсы