Каталог компаний
Apex Fintech Solutions
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Backend-разработчик

Apex Fintech Solutions Backend-разработчик Зарплаты

Компенсация Backend-разработчик in United States в Apex Fintech Solutions составляет $107K за year для Software Engineer I. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $132K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Apex Fintech Solutions. Последнее обновление: 11/11/2025

Средняя Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Software Engineer I
(Начальный уровень)
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Посмотреть 1 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные
Какие карьерные уровни в Apex Fintech Solutions?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный инженер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Backend-разработчик в Apex Fintech Solutions in United States составляет $143,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Apex Fintech Solutions для позиции Backend-разработчик in United States составляет $120,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Apex Fintech Solutions не найдены

Похожие компании

  • Cox Automotive
  • Bank of America Merrill Lynch
  • LEK
  • USAA
  • TD Ameritrade
  • Все компании ➜

Другие ресурсы