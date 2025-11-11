Каталог компаний
Aon
  • Зарплаты
  • Продукт-дизайнер

  • UX-дизайнер

Aon UX-дизайнер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет UX-дизайнер in United States в Aon составляет $125K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Aon. Последнее обновление: 11/11/2025

Медианный пакет
company icon
Aon
UX Designer
New York, NY
Общая сумма в год
$125K
Уровень
-
Оклад
$110K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$15K
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Aon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для UX-дизайнер в Aon in United States составляет $140,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Aon для позиции UX-дизайнер in United States составляет $120,000.

Другие ресурсы