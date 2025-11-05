Каталог компаний
Aon
Aon Актуарий Зарплаты в United States

Медианный компенсационный пакет Актуарий in United States в Aon составляет $110K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Aon. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
Aon
Actuary
Houston, TX
Общая сумма в год
$110K
Уровень
Actuarial Consultant
Оклад
$110K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Aon?
Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Актуарий в Aon in United States составляет $150,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Aon для позиции Актуарий in United States составляет $112,500.

