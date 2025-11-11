Компенсация SRE-инженер in Australia в ANZ составляет от A$119K за year для Junior Software Engineer до A$149K за year для Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Australia составляет A$159K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ANZ. Последнее обновление: 11/11/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Junior Software Engineer
A$119K
A$116K
A$0
A$3.6K
Software Engineer
A$149K
A$146K
A$0
A$3.4K
Senior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
