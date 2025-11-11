Компенсация Full-Stack разработчик in Australia в ANZ составляет от A$169K за year для Senior Software Engineer до A$190K за year для Lead Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Australia составляет A$175K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ANZ. Последнее обновление: 11/11/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Junior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Senior Software Engineer
A$169K
A$167K
A$0
A$2.3K
Lead Software Engineer
A$190K
A$182K
A$0
A$8.7K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
