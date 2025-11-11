Каталог компаний
ANZ
ANZ Инженер данных Зарплаты в Australia

Медианный компенсационный пакет Инженер данных in Australia в ANZ составляет A$127K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ANZ. Последнее обновление: 11/11/2025

Медианный пакет
company icon
ANZ
Data Engineer
Melbourne, VI, Australia
Общая сумма в год
A$127K
Уровень
L4
Оклад
A$124K
Stock (/yr)
A$0
Бонус
A$3.1K
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
3 Лет
Какие карьерные уровни в ANZ?
Block logo
+A$89.6K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$34K
Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер данных в ANZ in Australia составляет A$184,123 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ANZ для позиции Инженер данных in Australia составляет A$123,878.

