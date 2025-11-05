Компенсация Программный инженер in India в ANZ составляет от ₹1.8M за year для Junior Software Engineer до ₹3.46M за year для Lead Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹1.79M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ANZ. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Junior Software Engineer
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
Включенные должностиПредложить новую должность