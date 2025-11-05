Компенсация Программный инженер in Greater Sydney в ANZ составляет A$181K за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Sydney составляет A$107K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ANZ. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Junior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Senior Software Engineer
A$181K
A$175K
A$0
A$5.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
