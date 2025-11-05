Компенсация Программный инженер in Greater Melbourne Area в ANZ составляет от A$115K за year для Junior Software Engineer до A$216K за year для Lead Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Melbourne Area составляет A$166K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ANZ. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Junior Software Engineer
A$115K
A$114K
A$0
A$978.3
Software Engineer
A$135K
A$132K
A$0
A$2.7K
Senior Software Engineer
A$182K
A$179K
A$0
A$2.9K
Lead Software Engineer
A$216K
A$207K
A$0
A$9.2K
