Компенсация Дата-сайентист in Greater Melbourne Area в ANZ составляет от A$126K за year для Data Scientist до A$171K за year для Senior Data Scientist. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Melbourne Area составляет A$119K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ANZ. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
