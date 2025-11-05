Каталог компаний
Anyscale
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

  • San Francisco Bay Area

Anyscale Программный инженер Зарплаты в San Francisco Bay Area

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in San Francisco Bay Area в Anyscale составляет $350K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Anyscale. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
Anyscale
Software Engineer
San Francisco, CA
Общая сумма в год
$350K
Уровень
L7
Оклад
$350K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
14 Лет
Какие карьерные уровни в Anyscale?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Anyscale Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный инженер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Anyscale in San Francisco Bay Area составляет $525,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Anyscale для позиции Программный инженер in San Francisco Bay Area составляет $322,500.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Anyscale не найдены

Похожие компании

  • Socure
  • Higher Logic
  • Womply
  • Sofar Ocean
  • Rubrik
  • Все компании ➜

Другие ресурсы