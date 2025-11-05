Каталог компаний
Anyscale
Anyscale Продукт-менеджер Зарплаты в San Francisco Bay Area

Медианный компенсационный пакет Продукт-менеджер in San Francisco Bay Area в Anyscale составляет $246K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Anyscale. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
Anyscale
Product Manager
San Francisco, CA
Общая сумма в год
$246K
Уровень
L6
Оклад
$246K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в Anyscale?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Anyscale Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в Anyscale in San Francisco Bay Area составляет $404,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Anyscale для позиции Продукт-менеджер in San Francisco Bay Area составляет $204,000.

