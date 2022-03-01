Справочник компаний
Anyscale
Anyscale Зарплаты

Диапазон зарплат Anyscale варьируется от $144,275 в общей компенсации в год для Рекрутер на нижнем конце до $317,500 для Инженер-программист на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Anyscale. Последнее обновление: 8/11/2025

$160K

Инженер-программист
Median $318K
Менеджер по продукту
$204K
Рекрутер
$144K

Архитектор решений
$299K
Технический руководитель программы
$208K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Anyscale Гранты акций/долей подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

FAQ

El puesto con el salario más alto reportado en Anyscale es Инженер-программист con una compensación total anual de $317,500.
La compensación total anual mediana reportada en Anyscale es $207,955.

