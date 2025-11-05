Каталог компаний
ANYbotics
ANYbotics Программный инженер Зарплаты в Greater Zurich Area

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Greater Zurich Area в ANYbotics составляет CHF 87.4K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ANYbotics. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Общая сумма в год
CHF 87.4K
Уровень
L2
Оклад
CHF 87.4K
Stock (/yr)
CHF 0
Бонус
CHF 0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
3 Лет
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в ANYbotics in Greater Zurich Area составляет CHF 95,058 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ANYbotics для позиции Программный инженер in Greater Zurich Area составляет CHF 87,351.

Другие ресурсы