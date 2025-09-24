Каталог компаний
Antibacterial Resistance Leadership Group
Работаете здесь? Подтвердить компанию
Antibacterial Resistance Leadership Group Инженер-программист Зарплаты

Средняя общая компенсация Инженер-программист in United States в Antibacterial Resistance Leadership Group составляет от $104K до $145K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Antibacterial Resistance Leadership Group. Последнее обновление: 9/24/2025

Средняя общая компенсация

$113K - $136K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$104K$113K$136K$145K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Antibacterial Resistance Leadership Group?

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Antibacterial Resistance Leadership Group in United States составляет $145,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Antibacterial Resistance Leadership Group для позиции Инженер-программист in United States составляет $103,750.

