Средняя общая компенсация Инженер-программист in United States в Antibacterial Resistance Leadership Group составляет от $104K до $145K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Antibacterial Resistance Leadership Group. Последнее обновление: 9/24/2025
Средняя общая компенсация
Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!