Anti-Defamation League
Anti-Defamation League Инвестиционный банкир Зарплаты

Средняя общая компенсация Инвестиционный банкир in Saudi Arabia в Anti-Defamation League составляет от SAR 249K до SAR 354K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Anti-Defamation League. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$75.3K - $85.7K
Saudi Arabia
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$66.5K$75.3K$85.7K$94.5K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Anti-Defamation League?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инвестиционный банкир в Anti-Defamation League in Saudi Arabia составляет SAR 354,456 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Anti-Defamation League для позиции Инвестиционный банкир in Saudi Arabia составляет SAR 249,320.

