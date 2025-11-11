Компенсация Backend-разработчик in United States в Anthropic составляет от $640K за year для Senior Software Engineer до $578K за year для Lead Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $570K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Anthropic. Последнее обновление: 11/11/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$640K
$320K
$320K
$0
Lead Software Engineer
$578K
$315K
$263K
$0
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Anthropic Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)