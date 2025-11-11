Каталог компаний
Anthropic
Anthropic Backend-разработчик Зарплаты в United States

Компенсация Backend-разработчик in United States в Anthropic составляет от $640K за year для Senior Software Engineer до $578K за year для Lead Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $570K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Anthropic. Последнее обновление: 11/11/2025

Средняя Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Software Engineer
(Начальный уровень)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$640K
$320K
$320K
$0
Lead Software Engineer
$578K
$315K
$263K
$0
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Anthropic Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Backend-разработчик в Anthropic in United States составляет $710,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Anthropic для позиции Backend-разработчик in United States составляет $570,000.

Другие ресурсы