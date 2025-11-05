Компенсация Программный инженер in New York City Area в Anthropic составляет от $350K за year для Software Engineer до $535K за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in New York City Area составляет $500K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Anthropic. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer
$350K
$225K
$125K
$0
Senior Software Engineer
$535K
$310K
$225K
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Anthropic Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
