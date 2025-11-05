Каталог компаний
Anthropic
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

  • New York City Area

Anthropic Программный инженер Зарплаты в New York City Area

Компенсация Программный инженер in New York City Area в Anthropic составляет от $350K за year для Software Engineer до $535K за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in New York City Area составляет $500K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Anthropic. Последнее обновление: 11/5/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer
(Начальный уровень)
$350K
$225K
$125K
$0
Senior Software Engineer
$535K
$310K
$225K
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Anthropic Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Включенные должности

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Anthropic in New York City Area составляет $570,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Anthropic для позиции Программный инженер in New York City Area составляет $200,000.

Другие ресурсы