Справочник компаний
Anthology
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Anthology Зарплаты

Диапазон зарплат Anthology варьируется от $15,075 в общей компенсации в год для Консультант по управлению на нижнем конце до $179,598 для Архитектор решений на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Anthology. Последнее обновление: 8/21/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $125K

Fullstack-инженер

Специалист по информационным технологиям
$74.6K
Консультант по управлению
$15.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Дизайнер продукта
$87.4K
Руководитель отдела разработки
$70.4K
Архитектор решений
$180K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

The highest paying role reported at Anthology is Архитектор решений at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $179,598. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anthology is $81,030.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Anthology

Связанные компании

  • Spok
  • Inmar
  • HCSS
  • Caissa
  • TechSmith
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы