Справочник компаний
Anthem
Anthem Зарплаты

Диапазон зарплат Anthem варьируется от $84,575 в общей компенсации в год для Специалист по информационным технологиям на нижнем конце до $208,740 для Руководитель отдела науки о данных на верхнем конце.

$160K

Бизнес-аналитик
Median $117K
Инженер-программист
Median $110K
Архитектор решений
Median $201K

Руководитель отдела науки о данных
$209K
Специалист по данным
Median $145K
Финансовый аналитик
$88.4K
Специалист по информационным технологиям
$84.6K
Дизайнер продукта
$136K
Менеджер по продукту
Median $148K
Руководитель отдела разработки
$159K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Anthem, — это Руководитель отдела науки о данных at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $208,740. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Anthem, составляет $140,338.

