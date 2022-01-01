Справочник компаний
Ant Group
Ant Group Зарплаты

Диапазон зарплат Ant Group варьируется от $54,398 в общей компенсации в год для Руководитель проекта на нижнем конце до $220,743 для Бизнес-аналитик на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Ant Group. Последнее обновление: 8/21/2025

$160K

Инженер-программист
Median $69.5K
Менеджер по продукту
Median $87.6K
Бизнес-аналитик
$221K

Развитие бизнеса
$56K
Специалист по данным
$90.6K
Маркетинг
$121K
Операционный маркетинг
$167K
Дизайнер продукта
$80.4K
Руководитель проекта
$54.4K
Архитектор решений
$146K
FAQ

The highest paying role reported at Ant Group is Бизнес-аналитик at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $220,743. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ant Group is $89,118.

