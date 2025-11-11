Ansys Продакшн-инженер Зарплаты

Компенсация Продакшн-инженер in United States в Ansys составляет от $124K за year для P2 до $139K за year для P3. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $150K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ansys. Последнее обновление: 11/11/2025

Название уровня Общая сумма Базовая Акции ( /yr ) Премия P1 Software Engineer 1 ( Начальный уровень ) $ -- $ -- $ -- $ -- P2 Software Engineer 2 $124K $114K $3.7K $6.7K P3 Senior Software Engineer $139K $121K $13.1K $5K P4 Lead Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Посмотреть 4 Больше уровней

Последние данные о зарплатах

Компания Местоположение | Дата Название уровня Тег Опыт работы (лет) Общий / В компании Общая компенсация ( USD ) Оклад | Акции (год) | Премия

График вестинга Основной 33 % ГОД 1 33 % ГОД 2 33 % ГОД 3 Тип акций RSU В Ansys RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга: 33 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 33.00 % ежегодно )

33 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 33.00 % ежегодно )

33 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 33.00 % ежегодно )

Какой график вестинга в Ansys ?

