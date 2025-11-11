Компенсация Продакшн-инженер in United States в Ansys составляет от $124K за year для P2 до $139K за year для P3. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $150K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ansys. Последнее обновление: 11/11/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$124K
$114K
$3.7K
$6.7K
P3
$139K
$121K
$13.1K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В Ansys RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)
33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)
33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.00% ежегодно)