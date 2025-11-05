Ansys Программный инженер Зарплаты в Spain

Компенсация Программный инженер in Spain в Ansys составляет от €45.7K за year для P2 до €70.5K за year для P3. Медианный yearный компенсационный пакет in Spain составляет €61.1K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ansys. Последнее обновление: 11/5/2025

Название уровня Общая сумма Базовая Акции (/yr) Премия P1 Software Engineer 1 ( Начальный уровень ) € -- € -- € -- € -- P2 Software Engineer 2 €45.7K €38.6K €4.8K €2.4K P3 Senior Software Engineer €70.5K €55.4K €12.3K €2.9K P4 Lead Software Engineer € -- € -- € -- € -- Посмотреть 4 Больше уровней

График вестинга Основной 33 % ГОД 1 33 % ГОД 2 33 % ГОД 3 Тип акций RSU В Ansys RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга: 33 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 33.00 % ежегодно )

33 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 33.00 % ежегодно )

33 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 33.00 % ежегодно )

Какой график вестинга в Ansys ?

