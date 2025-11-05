Компенсация Программный инженер in Pune Metropolitan Region в Ansys составляет от ₹1.7M за year для P1 до ₹3.18M за year для P4. Медианный yearный компенсационный пакет in Pune Metropolitan Region составляет ₹1.84M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ansys. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
₹1.7M
₹1.66M
₹0
₹38.2K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
₹3.18M
₹2.95M
₹0
₹226K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В Ansys RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)
33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)
33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.00% ежегодно)
