Ansys Программный инженер Зарплаты в India

Компенсация Программный инженер in India в Ansys составляет от ₹1.93M за year для P1 до ₹3.9M за year для P4. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹2.37M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ansys. Последнее обновление: 11/5/2025

Название уровня Общая сумма Базовая Акции (/yr) Премия P1 Software Engineer 1 ( Начальный уровень ) ₹1.93M ₹1.71M ₹155K ₹59.3K P2 Software Engineer 2 ₹2.6M ₹2.09M ₹283K ₹224K P3 Senior Software Engineer ₹3.94M ₹3.04M ₹799K ₹103K P4 Lead Software Engineer ₹3.9M ₹3.23M ₹480K ₹186K Посмотреть 4 Больше уровней

Последние данные о зарплатах

График вестинга Основной 33 % ГОД 1 33 % ГОД 2 33 % ГОД 3 Тип акций RSU В Ansys RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга: 33 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 33.00 % ежегодно )

33 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 33.00 % ежегодно )

33 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 33.00 % ежегодно )

Какой график вестинга в Ansys ?

