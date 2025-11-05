Компенсация Программный инженер in Greater Bengaluru в Ansys составляет от ₹2.09M за year для P1 до ₹4.61M за year для P4. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Bengaluru составляет ₹4.84M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ansys. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
₹2.09M
₹1.79M
₹257K
₹43.2K
P2
₹2.74M
₹2.11M
₹342K
₹281K
P3
₹4.45M
₹3.35M
₹961K
₹137K
P4
₹4.61M
₹3.71M
₹767K
₹130K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В Ansys RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)
33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)
33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.00% ежегодно)
