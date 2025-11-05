Компенсация Программный инженер in France в Ansys составляет €63.7K за year для P3. Медианный yearный компенсационный пакет in France составляет €62.6K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ansys. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€63.7K
€51.3K
€7.4K
€5K
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В Ansys RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)
33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)
33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.00% ежегодно)
Включенные должностиПредложить новую должность