Компенсация Программный инженер in Canada в Ansys составляет от CA$79.7K за year для P1 до CA$117K за year для P3. Медианный yearный компенсационный пакет in Canada составляет CA$108K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ansys. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
CA$79.7K
CA$76.5K
CA$0
CA$3.2K
P2
CA$112K
CA$98K
CA$8.2K
CA$6.2K
P3
CA$117K
CA$105K
CA$8.9K
CA$3.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В Ansys RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)
33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)
33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.00% ежегодно)
